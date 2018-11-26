"Сердце разрывается". Гончаренко не смог выбрать лучшего в паре Обляков - Ахметов

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко на пресс-конференции перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Виктории" поделился мнением о том, что армейцы Иван Обляков и Ильзат Ахметов номинированы на премию "Первая пятерка".

- У меня, как у тренера, сердце разрывается, - признался Гончаренко. - Возможности Вани мне были хорошо известны. С каждой игрой он становится более зрелым. Игра Ильзата - настоящее открытие. Он игрок атаки, но при этом здорово помогает и в обороне. Вы выбирайте, я приму любое ваше решение. (Андрей Михайлов)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Виктория". Начал игры - во вторник, 27 ноября, в 20.55 (время московское).

Все о Лиге чемпионов - здесь.