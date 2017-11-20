Сердар Таски: "Настроиться на "Марибор" не сложнее, чем на "Ливерпуль"

Защитник "Спартака" Сердар Таски перед матчем 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" отметил, что по первой очной встрече ему запомнился нападающий словенской команды Маркос Таварес. Игрок обороны красно-белых отметил, что команда сделает все, чтобы не пропустить в домашней игре.

– В этой Лиге чемпионов "Спартак" еще ни разу не уходил с поля без пропущенного мяча. Ставите ли принципиальную задачу отыграть на ноль, или это второстепенный момент? – спросили Карреру.

– Пусть ответит Таски. Это же он защитник, – переадресовал Каррера вопрос немцу.

– Сыграть на ноль важно. Тем более мы играем дома. Сделаем все, чтобы не пропустить.

– Кого отметите в атакующей линии "Марибора"?

– Я не играл в Словении из-за травмы, но мне запомнился Таварес. Он доставил много проблем нашей обороне. Думаю, тренеры придумают, как с ним справиться.

– Гимн Лиги чемпионов для вас – особая музыка?

– Конечно, как и для любого футболиста. "Спартак" несколько лет не участвовал в Лиге чемпионов, поэтому атмосфера на матчах с "Ливерпулем" и "Севильей" была вдвойне особенной, болельщики великолепно нас поддерживали. Постараемся дать зрителям своей игрой еще один повод для положительных эмоций.

– А сложно настраиваться на "Марибор" так же как на "Ливерпуль"?

– Это Лига чемпионов! Поэтому ничего сложного нет. В том числе ради того, чтобы играть в таких матчах, мы стремимся как можно выше подняться в таблице чемпионата России. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, матч "Спартак" - "Марибор" состоится завтра, 21 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.