Сердар Таски: "Конечно, у "Спартака" остаются шансы на выход из группы"

Защитник "Спартака" Сердар Таски после поражения от "Севильи" (1:2) в матче группового турнира Лиги чемпионов выразил уверенность в том, что красно-белым удастся выйти в плей-офф. Также футболист поблагодарил болельщиков команды, которые приехали поддержать "Спартак".

– Конечно, у "Спартака" остаются шансы на выход из группы, почему нет? Нам нужно обыграть дома "Марибор" и тогда решающим будет матч в Ливерпуле, – цитирует ТАСС Таски. – Мы постараемся показать всем в ближайших играх, что мы достойный играть в плей-офф.

Мы пропустили необязательные голы в игре против "Севильи". После угловых мы пропускаем, порой теряя концентрацию, а если ты теряешь концентрацию, то ты пропускаешь. После перерыва мы поняли, что можем спасти игру, ведь счет был всего 1:0, мы побежали вперед, начали создавать опасные моменты, но, к сожалению, не смогли забить второй. Мы благодарны тем болельщикам, которые смогли прилететь в Испанию, и попали на стадион. Несмотря на то, что их было очень мало, мы их слышали.