13:48 | Футбол — Лига чемпионов

Семья Салаха принесет в жертву трех телят перед финалом Лиги чемпионов

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Семья нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха зарежет трех телят, чтобы благословить игрока на выступление в финале Лиги чемпионов. Как сообщает египетское издание Al Masry al Youm, подобное жертвоприношение необходимо совершить в соответствии с традициями.

Ранее СМИ утверждали, что 25-летний египтянин, являющийся мусульманином, сегодня не будет поститься для Рамадана.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах принял участие в 14 матчах, забив 11 голов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Финал "Реал" - "Ливерпуль"
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Radej

загадочный лысый ассятин_____________Не преувеличивай. 22 и одного агнеца

15:06

загадочный лысый ассятин

соломыч чурчхелов, слышал???? Звони своим "в горы". Пусть к 14-му готовят баранов на заклание..... Штук 23... Меньше не поможет.

14:41

vasiunchik

Ну теперь Реал просто обязан победить, чтобы наказать этих мракобесов!

14:20

Serenky25

Может лучше рыбку пожарите?

14:04

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