Семья Салаха принесет в жертву трех телят перед финалом Лиги чемпионов

Семья нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха зарежет трех телят, чтобы благословить игрока на выступление в финале Лиги чемпионов. Как сообщает египетское издание Al Masry al Youm, подобное жертвоприношение необходимо совершить в соответствии с традициями.

Ранее СМИ утверждали, что 25-летний египтянин, являющийся мусульманином, сегодня не будет поститься для Рамадана.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах принял участие в 14 матчах, забив 11 голов.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".