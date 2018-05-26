Семья Салаха принесет в жертву трех телят перед финалом Лиги чемпионов

Семья нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха зарежет трех телят, чтобы благословить игрока на выступление в финале Лиги чемпионов. Как сообщает египетское издание Al Masry al Youm, подобное жертвоприношение необходимо совершить в соответствии с традициями.
Ранее СМИ утверждали, что 25-летний египтянин, являющийся мусульманином, сегодня не будет поститься для Рамадана.
В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Салах принял участие в 14 матчах, забив 11 голов.
Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".
Radej
загадочный лысый ассятин_____________Не преувеличивай. 22 и одного агнеца
15:06
загадочный лысый ассятин
соломыч чурчхелов, слышал???? Звони своим "в горы". Пусть к 14-му готовят баранов на заклание..... Штук 23... Меньше не поможет.
14:41
vasiunchik
Ну теперь Реал просто обязан победить, чтобы наказать этих мракобесов!
14:20
Serenky25
Может лучше рыбку пожарите?
14:04