Семина сравнили с Фергюсоном. Специалист ответил

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" признался, что хочет сделать московский клуб вновь значимой командой в Европе. Специалист ответил на сравнение с Алексом Фергюсоном и Юппом Хайнкесом.

– Вы очень опытный специалист, повидавший все на своем веку. Где черпаете вдохновение и амбиции в Лиге чемпионов?

– Это особенный турнир, туда попадают только лучшие из лучших. Мне после долгого перерыва очень хотелось сыграть там, добиться того, чтобы "Локомотив" снова стал значимой командой в Европе. Пока все матчи протекают очень сложно. Но впереди еще три тура, надеемся показать себя.

– Вас сравнивают с Алексом Фергюсоном, Юппом Хайнкесом. Каким вы видите свое наследие в "Локомотиве"?

– Со мной работают ребята, которые в команде с ее лучших времен, становились чемпионами в составе "Локомотива". Уверен, что они поведут команду в правильном направлении, сохранят победные традиции. Был период, когда традиции клуба оказались забыты. Практически десятилетие "Локомотив" не участвовал в еврокубках, став средней командой. Сейчас наша задача – оставаться в числе ведущих клубов страны.

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет во вторник, 6 ноября на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).