Семин выбирает "Ленинград". Специалист о том, кто мог бы написать о нем песню

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" считает, что группа "Ленинград" смогла бы написать песню о его футбольной карьере.

– Какая группа или исполнитель могли бы написать песню о вашей жизни в футболе?

– Если подойти к этой теме с юмором, то, наверное, Сергей Шнуров и группа "Ленинград" (смеется).

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет завтра на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).