16:10 | Футбол — Лига чемпионов

Семин выбирает "Ленинград". Специалист о том, кто мог бы написать о нем песню

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Порту" считает, что группа "Ленинград" смогла бы написать песню о его футбольной карьере.

– Какая группа или исполнитель могли бы написать песню о вашей жизни в футболе?

– Если подойти к этой теме с юмором, то, наверное, Сергей Шнуров и группа "Ленинград" (смеется).

Матч "Порту" – "Локомотив" пройдет завтра на стадионе "Драгау" в 23.00 (мск).

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Как закончится матч Лиги чемпионов "Порту" - "Локомотив"?
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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2579855.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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