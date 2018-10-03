Семин объяснил, почему Денисов не попал в стартовый состав на матч против "Шальке"

Главный тренер "Локомотива" объяснил, почему решил выпустить в стартовом составе команды на матч с "Шальке" (0:1) Дмитрия Баринова, а не Игоря Денисова. По его словам, 34-летнему полузащитнику понадобиться определенное время, чтобы прийти в нужные кондиции после микротравмы.

- Отсутствие замен – ключевой фактор? Почему не удалось додавить?

- У нас кроме Жемалетдинова некого было в атаку выпускать. Он вышел, но на мой взгляд он вышел не лучшим образом. Это единственный, кто был. Это время он должен был провести активнее, ему это время было достаточно. Замена произошла просто потому, что были мышечные спазмы у Алексея Миранчука.

- Почему решили выпустить в стартовом составе Баринова, а не Денисова?

- А если бы вышел Денисов, то вы бы спрашивали, почему вышел он. Баринов и весь остальной состав вышел, потому что предыдущий матч они отыграли очень хорошо. Баринов эти две игры провел неплохо, мы ему даем шанс, чтобы он работал дальше. У Денисова была микротравма.

Какое-то время ему понадобиться, чтобы прийти в нужные кондиции. Каждый предыдущий матч дает определенную информацию по тому, кто должен играть в следующем. Вот такая информация у нас была на эту игру при определении состава. И посмотрите, "Шальке" не имел таких моментов, которые имели мы в первом тайме. (Александр Рогулев)