Семилетний мальчик оказался в коме после давки в Турине

Врачи борются за жизнь семилетнего мальчика, чье состояние вызывает наибольшие опасения после давки в Турине, которая случилась во время финала Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" на площади Сан-Карло. Как сообщает A Bola, в числе более чем полутора тысяч пострадавших оказался семилетний мальчик, который сейчас в коме. Всего в тяжелом состоянии восемь человек.

Давка случилась после ложного сообщения о якобы взорвавшейся бомбе.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал" //

Страшная давка в Турине. Подробности