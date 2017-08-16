"Селтик" забил пять мячей в ворота "Астаны", "Марибор" проиграл в Израиле

В первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Селтик" разгромил "Астану" со счетом 5:0, а "Марибор" уступил "Хапоэлю" из Беэр-Шевы со счетом 1:2.

Лига чемпионов

4-й отборочный раунд

Первые матчи

"Селтик" (Шотландия) – "Астана" (Казахстан) – 5:0 (2:0)

Голы: Постников, 32 – в свои ворота (1:0). Синклэйр, 42 (2:0). Синклэйр, 60 (3:0). Форрест, 79 (4:0). Шитов, 88 – в свои ворота (5:0).

"Селтик": Гордон, Лустиг, Шимунович, Тирни, Браун, Форрест (Армстронг, 82), Битон, Рогич (Макгрегор, 63), Нтчам, Синклэйр, Гриффитс.

"Астана": Мокин, Логвиненко (Бейсебеков, 66), Постников, Шитов, Шомко, Мужиков (Граховац, 82), Маевский, Кляйнхайслер, Томасов (Муртазаев, 77), Кабананга, Твумаси.

Предупреждения: Постников, 7. Браун, 40. Тирни, 49. Логвиненко, 63. Шитов, 69.

Судья: Хацеган (Румыния).

"Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) - "Марибор" (Словения) - 2:1 (2:1)

Голы: Маркос Таварес, 10 (0:1). Нвакаеме, 12 (1:1). Цедек, 45+2 - с пенальти (2:1).

"Хапоэль": Хаймов, Корхут, Цедек, Биттон, Таа, Меликсон, Эйнбиндер, Огу, Ради (Куэнка, 84), Гадир (Пекхарт, 65), Нвакаеме.

"Марибор": Ханданович, Шулер, Райчевич, Вилер, Милец, Хотич (Захович, 71), Каба, Бохар, Врховец (Пихлер, 88), Ахмеди, Маркос Таварес (Мешанович, 74).

Предупреждения: Врховец, 45+1. Вилер, 77. Меликсон, 81.

Судья: Эрикссон (Швеция).