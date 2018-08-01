"Селтик" встретится с АЕК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

"Селтик" в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с "Русенборгом" (0:0). Первая встреча между шотландским и норвежским клубами завершилась победой кельтов – 3:1.

Таким образом, "Селтик" вышел в 3-й раунд, где сыграет с греческим АЕК.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Русенборг" (Норвегия) – "Селтик" (Шотландия) – 0:0

Судья: Шерер (Швейцария).

1 августа. Тронхейм. Стадион Lerkendal.

Первый матч: 1:3.