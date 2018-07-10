Чемпион Шотландии "Селтик" разгромил чемпиона Армении "Алашкерт" в первом матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 3:0. В другой встрече "Дюделанж" сыграл вничью с "Видеотоном". За венгерскую команду забил экс-игрок "Зенита" Саболч Хусти.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Первые матчи

"Дюделанж" (Люксембург) - "Видеотон" (Венгрия) - 1:1 (0:1)

Голы: Хусти, 42 (0:1). Мелисс, 58 (1:1).

"Алашкерт" (Армения) - "Селтик" (Шотландия) - 0:3 (0:1)

Голы: Эдуар, 45 (0:1). Форрест, 81 (0:2). Макгрегор, 90 (0:3).