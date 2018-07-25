"Селтик" одержал волевую победу над "Русенборгом" в Лиге чемпионов, "Аякс" обыграл "Штурм"

"Аякс" выиграл у "Штурма" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:0. В другой встрече "Селтик" победил "Русенборг", несмотря на то, что пропустил первым.
Ответные игры пройдут 1 августа.
Лига чемпионов
2-й отборочный раунд
Первые матчи
"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия) - 2:0 (1:0)
Голы: Зиех, 15 (1:0). Шене, 57 (2:0).
Нереализованный пенальти: Шене (А), 57 (вратарь).
"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 3:1 (1:1)
Голы: Мелинг, 16 (0:1). Эдуар, 43 (1:1). Нтшам, 46 (2:1). Эдуар, 75 (3:1).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/qualify/-2/