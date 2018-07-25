"Селтик" одержал волевую победу над "Русенборгом" в Лиге чемпионов, "Аякс" обыграл "Штурм"

"Аякс" выиграл у "Штурма" в первом матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов - 2:0. В другой встрече "Селтик" победил "Русенборг", несмотря на то, что пропустил первым.

Ответные игры пройдут 1 августа.

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

Первые матчи

"Аякс" (Голландия) - "Штурм" (Австрия) - 2:0 (1:0)

Голы: Зиех, 15 (1:0). Шене, 57 (2:0).

Нереализованный пенальти: Шене (А), 57 (вратарь).

"Селтик" (Шотландия) - "Русенборг" (Норвегия) - 3:1 (1:1)

Голы: Мелинг, 16 (0:1). Эдуар, 43 (1:1). Нтшам, 46 (2:1). Эдуар, 75 (3:1).