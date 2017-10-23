"Селтик" и "ПСЖ" оштрафованы на 15 тысяч евро, "Базель" - на 12 тысяч

УЕФА на своем официальном сайте объявил о наказании "ПСЖ" и "Селтика" по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась победой парижан со счетом 5:0.

Шотландский клуб оштрафован на 10 тысяч евро за появление на поле во время игры посторонних лиц. "ПСЖ" наказан денежным штрафом в размере 5 тысяч евро за сломанные кресла на стадионе.

Кроме того, "Базель" оштрафован на 12 тысяч евро за то, что болельщики команды использовали пиротехнику в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (0:3). Напомним, швейцарский клуб выступает в одной группе с ЦСКА. Первая встреча состоялась в Москве и закончалась победой "Базеля" (2:0). Ответная игра пройдет в Швейцарии 31 октября. Начало - в 22.45 по московскому времени.