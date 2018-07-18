"Селтик" дважды разгромил чемпиона Армении в Лиге чемпионов

"Селтик" пробился во второй отборочный раунд Лиги чемпионов. Глазгевианцы дважды крупно победили чемпиона Армении "Алашкерт". В составе последнего в обоих матчах сыграл бывший игрок "Химок" Артур Едигарян.

"Селтик" стал последним участником второго отборочного раунда. Его соперником станет норвежский "Русенборг"​.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

Ответный матч

"Селтик" (Шотландия) – "Алашкерт" (Армения) – 3:0 (3:0)

Голы: Дембеле, 8 (1:0). Дембеле, 18 – с пенальти (2:0). Форрест, 35 (3:0).

Удаление: Шимунович (С), 11.

Первый матч – 3:0