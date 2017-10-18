Сегодня вечером Самедов пройдет медицинское обследование

Как стало известно "СЭ", сегодня вечером полузащитник "Спартака" Александр Самедов пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Севильей" (5:1). По предварительным данным, у 33-летнего хавбека надрыв задней поверхности бедра. Как правило, восстановление от такого повреждения занимает около двух недель.

В ближайшие две недели красно-белые сыграют в премьер-лиге дома с "Амкаром" (21 октября), в гостях - с "Ростовом" (28 октября), а также в Москве с нальчикским "Спартаком" (25 октября) в рамках Кубка России и в Андалусии с "Севильей" (1 ноября) в Лиге чемпионов.