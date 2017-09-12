Сеферович открыл счет в матче "Бенфика" - ЦСКА

На 50-й минуте встречи 1-го группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА нападающий хозяев Харис Сеферович открыл счет в матче.
Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.
На 50-й минуте встречи 1-го группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА нападающий хозяев Харис Сеферович открыл счет в матче.
Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.
alexansf
бл .... КРИВОНОГИЕ ВПЕРЕДИ я в шоке !!!!! гоните этих витиньев нахрен !!!!
23:13
alexansf
ну вот ... судья наш человек ))))
23:04
ЗлобныйЖиртрест
С юбилеем, Игорек!
23:02
alexansf
вынос абы куда поставлен проффесионально у коней
23:02
alexansf
КОСМОС даже без слуцкого ... уровень ФНЛ
23:01
Электросталец
завтра свиней отмариборят
22:58
alexansf
вашу мать !!! вы ни пас ниможете не обыгрышь ... штрафной куда попало лупите ... пипец КАК таких напов в циске держут за такие деньги????? что за грёбаные кривоногие звёзды?????
22:57
Mad Butcher
Опять коней возят в лч
22:56