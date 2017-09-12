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22:54 | Футбол — Лига чемпионов

Сеферович открыл счет в матче "Бенфика" - ЦСКА

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На 50-й минуте встречи 1-го группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА нападающий хозяев Харис Сеферович открыл счет в матче.

Вратарь красно-синих Игорь Акинфеев пропустил в 40-й игре основного турнира Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча "Бенфика" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (8)
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alexansf

бл .... КРИВОНОГИЕ ВПЕРЕДИ я в шоке !!!!! гоните этих витиньев нахрен !!!!

23:13

alexansf

ну вот ... судья наш человек ))))

23:04

ЗлобныйЖиртрест

С юбилеем, Игорек!

23:02

alexansf

вынос абы куда поставлен проффесионально у коней

23:02

alexansf

КОСМОС даже без слуцкого ... уровень ФНЛ

23:01

Электросталец

завтра свиней отмариборят

22:58

alexansf

вашу мать !!! вы ни пас ниможете не обыгрышь ... штрафной куда попало лупите ... пипец КАК таких напов в циске держут за такие деньги????? что за грёбаные кривоногие звёзды?????

22:57

Mad Butcher

Опять коней возят в лч

22:56