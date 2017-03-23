Счета стадиона "Олимпийский", где пройдет финал Лиги чемпионов-2017/18, арестованы

Государственная аудиторская служба Украины провела аудит деятельности НСК "Олимпийский", чтобы выяснить причины убыточности предприятия. Напомним, этот стадион в Киеве примет финал Лиги чемпионов 2018 года.

– На сегодня предприятие имеет большие суммы долгов, его имущество и банковские счета арестованы, – говорится в заявлении Государственной аудиторской службы. – Произошло это потому, что государство не выполнило своих обязательств по полному финансирования работ по строительству и реконструкции стадиона к Евро-2012, а также из-за отсутствия государственной поддержки на погашение обязательств, которые взяло предприятие для реконструкции стадиона в соответствии с международными стандартами.

Предприятие уже в течение пяти лет имеет долги, в частности, перед подрядчиками за выполненные строительные работы на сумму более 145 миллионов гривен.

Как результат, по искам подрядных организаций судебные органы приняли решение о взыскании со спорткомплекса долга на 93 миллиона и 61,7 миллиона штрафных санкций.

Предприятие принимало обязательства по реконструкции стадиона и строительству новых объектов спорткомплекса бюджетными средствами и средствами беспроцентного займа у государственного предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов" под государственные гарантии международных организаций.

Сейчас задолженность НСК "Олимпийский" перед "Фининпро" по договорам беспроцентного целевого займа составляет почти 2,231 миллиарда гривен. По условиям договора с "Фининпро" спорткомплекс за получение и использование этим беспроцентным займом должен ежегодно платить 800 тысяч.

Доходы НСК "Олимпийский" от проведения футбольных матчей зависят от посещаемости и в последнее время имеют тенденцию к уменьшению. Кроме того, по условиям договора с киевским "Динамо" предприятие фактически лишено права проводить матчи с участием других футбольных команд без соответствующего разрешения "Динамо", тогда как спорткомплекс имеет статус национального спортивного заведения.