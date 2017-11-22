Щенников открыл счет в матче с "Бенфикой"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на 13-й минуте открыл счет в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Россиянин на грани офсайда принял пас из глубины от Бибраса Натхо и реализовал выход 1 на 1.
Отметим, что для Щенникова это 5-й гол в карьере.
Гол Щенникова в ворота "Бенфики". #ЦСКАБенфика - 1:0 pic.twitter.com/Yfbw9IiCXe– СЭ ЦСКА (@cska_se) 22 ноября 2017 г.
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= Даль =
офсайд на усмотрении судьи в общем
21:56
ravilius777
SS-1525-Sergey... посмотри честную таблицу РФПЛ, может прозреешь
20:57
Al Rains
SS-1525-Sergey Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки...............Везёт тому кто везёт
20:48
SS-1525-Sergey
Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки!
20:44
SP2
В смысле - находясь в офсайде. Но зато один на один выход реализовал. У нас большинство и того не могут.)
20:37
Al Rains
Это Эрдоган поговорил с Айтеккином
20:33
Fritz1983
ГВК))
20:29
igogohruhru
гинервсекупил
20:28
werder63
Это глубоко за гранью офсайда)) Но то, что засчитано - это гол))
20:26
Al Rains
Был, но красава Щеня...вот о чём тогда Зико говорил...
20:25
klipsch
Гол из оффсайда и почему то я уверен что скандала не будет, как пытается раздуть спорт-экспресс из любого спорного эпизода в матчах чемпионата России. Просто потому что это самая обычная судейская ошибка, каких каждый год огромное множество и в России и в Европе.
20:24
Igocha
пол метровый оффсайд
20:23
and0508
Офсайд был ...
20:21