20:16 | Футбол — Лига чемпионов

Щенников открыл счет в матче с "Бенфикой"

13

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на 13-й минуте открыл счет в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики"Россиянин на грани офсайда принял пас из глубины от Бибраса Натхо и реализовал выход 1 на 1.

Отметим, что для Щенникова это 5-й гол в карьере.

ЦСКА - "Бенфика". Live! 

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Как закончится матч Лиги чемпионов ЦСКА - "Бенфика"?
Сухой победой ЦСКА
21.8%
Победой ЦСКА с пропущенными голами
34.3%
Нулевой ничьей
4.2%
Результативной ничьей
16.0%
Сухой победой "Бенфики"
12.9%
Победой "Бенфики" с пропущенными голами
10.9%
13
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (13)
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= Даль =

офсайд на усмотрении судьи в общем

21:56

ravilius777

SS-1525-Sergey... посмотри честную таблицу РФПЛ, может прозреешь

20:57

Al Rains

SS-1525-Sergey Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки...............Везёт тому кто везёт

20:48

SS-1525-Sergey

Опять благодаря ошибкам судейским вылезают коняшки!

20:44

SP2

В смысле - находясь в офсайде. Но зато один на один выход реализовал. У нас большинство и того не могут.)

20:37

Al Rains

Это Эрдоган поговорил с Айтеккином

20:33

Fritz1983

ГВК))

20:29

igogohruhru

гинервсекупил

20:28

werder63

Это глубоко за гранью офсайда)) Но то, что засчитано - это гол))

20:26

Al Rains

Был, но красава Щеня...вот о чём тогда Зико говорил...

20:25

klipsch

Гол из оффсайда и почему то я уверен что скандала не будет, как пытается раздуть спорт-экспресс из любого спорного эпизода в матчах чемпионата России. Просто потому что это самая обычная судейская ошибка, каких каждый год огромное множество и в России и в Европе.

20:24

Igocha

пол метровый оффсайд

20:23

and0508

Офсайд был ...

20:21