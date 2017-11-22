Щенников открыл счет в матче с "Бенфикой"

Защитник ЦСКА Георгий Щенников на 13-й минуте открыл счет в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики". Россиянин на грани офсайда принял пас из глубины от Бибраса Натхо и реализовал выход 1 на 1.

Отметим, что для Щенникова это 5-й гол в карьере.

ЦСКА - "Бенфика". Live!