Сборная России поздравила Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер сборной России поздравил нападающего ЦСКА Федора Чалова с первым голом в Лиге чемпионов. Форвард отметился забитым мячом в матче 1-го тура группового турнира против "Виктории" (2:2). Армейцы ушли от поражения в добавленное время благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.

"Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА - с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше", - говорится в сообщении сборной.