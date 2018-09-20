Сборная России поздравила Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов

Официальный Твиттер сборной России поздравил нападающего ЦСКА Федора Чалова с первым голом в Лиге чемпионов. Форвард отметился забитым мячом в матче 1-го тура группового турнира против "Виктории" (2:2). Армейцы ушли от поражения в добавленное время благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.
"Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА - с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше", - говорится в сообщении сборной.
Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а @pfc_cska - с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше 🔥👏 pic.twitter.com/zHYA7M1u5s– Сборная России (@TeamRussia) 19 сентября 2018 г.