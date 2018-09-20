00:10 | Футбол — Лига чемпионов

Сборная России поздравила Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов

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Официальный Твиттер сборной России поздравил нападающего ЦСКА  Федора Чалова с первым голом в Лиге чемпионов. Форвард отметился забитым мячом в матче 1-го тура группового турнира против "Виктории" (2:2). Армейцы ушли от поражения в добавленное время благодаря реализованному пенальти Николы Влашича.

"Поздравляем Федора Чалова с дебютным голом в Лиге чемпионов, а ЦСКА - с невероятным камбэком и первым завоеванным очком в текущем розыгрыше", - говорится в сообщении сборной.

 

Виктория Пл - ЦСКА

 

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