Саввиди заявил, что в Греции российские журналисты напились

Президет ПАОК Иван Саввиди прокомментировал нападение греческих болельщиков на российских журналистов во время первого матча против "Спартака" (2:3).

- Московская команда получила по заслугам. Она очень некрасиво поступила после первой игры, начав грязью поливать, - заявил Саввиди.

- Журналисты, а не клуб.

- Клуб это поддержал. Я не хочу эти вещи комментировать, моя работа начнется завтра. Я требую возбуждение дела, проинформировал МИД России. Сотрудники консульства должны покинуть Грецию.

- В отношении кого дело?

- Дело в отношении людей, которые напились и посчитали, что они могут права качать. Представьте, если я сейчас подойду к болельщикам "Спартака" и покажу средний палец? Это меня будет красить? Или мне скажут молодец? (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)