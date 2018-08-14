23:22 14 августа | Футбол — Лига чемпионов

Саввиди не стал комментировать поступок Хачериди после матча со "Спартаком"


Владелец ПАОК Иван Саввиди после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей) не стал комментировать поступок защитника своей команды Евгения Хачериди, который после финального свистка показал болельщикам щитки в цветах флага Украины.

 
Москва. 14 августа. &quot;Спартак&quot; - ПАОК - 0:0. Евгений ХАЧЕРИДИ.Хачериди после матча со "Спартаком" показал щитки с флагом Украины

– Со стадиона отправитесь праздновать победу? – вопрос Саввиди.

– Конечно, нет.

– А завтра соберетесь на ужин?

– Нет. Команда улетит домой уже сегодня (вторник. – Прим. "СЭ"), а я отправлюсь по своим делам в Ростов.

Нельзя не спросить про поступок Евгения Хачериди, который показал трибунам щитки с украинским флагом. Это, на ваш взгляд, провокация?

– Я не видел этого, поэтому и комментировать не хочу. (Андрей СИЗЯКИН)​

Спартак М – ПАОК

 

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