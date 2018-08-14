Саввиди не стал комментировать поступок Хачериди после матча со "Спартаком"

Владелец ПАОК Иван Саввиди после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (0:0, 3:2 – по сумме двух матчей) не стал комментировать поступок защитника своей команды Евгения Хачериди​, который после финального свистка показал болельщикам щитки в цветах флага Украины.

– Со стадиона отправитесь праздновать победу? – вопрос Саввиди.

– Конечно, нет.

– А завтра соберетесь на ужин?

– Нет. Команда улетит домой уже сегодня (вторник. – Прим. "СЭ"), а я отправлюсь по своим делам в Ростов.

– Нельзя не спросить про поступок Евгения Хачериди, который показал трибунам щитки с украинским флагом. Это, на ваш взгляд, провокация?

– Я не видел этого, поэтому и комментировать не хочу. (Андрей СИЗЯКИН)​