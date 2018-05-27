Савелий Мышалов: "Салах успеет восстановиться к чемпионату мира"

Бывший врач сборных СССР и России Савелий Мышалов отметил, что повреждение связки плечевого сустава, которое было диагностировано у нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха после финального матча Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1), не является серьезным. Напомним, что из-за повреждения плеча Салах был заменен на 30-й минуте встречи.

– Я бы не сказал, что это нечто ужасное, – сказал Мышалов. – Лечится такое довольно успешно. Ничего страшного у Салаха нет.

– Он успеет восстановиться к чемпионату мира?

– Запросто. На реабилитацию может уйти менее двух недель. Никакие операции ему не требуются.

– Какие процедуры могут ему понадобиться?

– Физиотерапия, возможно, инъекционная терапия. Все зависит от того, какой метод лечения выберет доктор. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)