Сантьяго Солари: "В "Реале" играют фантастические, но скромные игроки"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА заявил, что в его команде играют скромные футболисты. Он также добавил, что экс-форвард "сливочных" Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в "Ювентус", всегда будет особенным человеком для его клуба.

- Смирение - это добродетель, в которой нуждаются лучшие игроки, - приводит слова Солари Football Italia. - В "Реале" играют фантастические, но скромные футболисты. Роналду? Он всегда будет особенным для этого клуба. Роналду вошел в историю "Реала", поэтому никто не должен его судить.

Все о Лиге чемпионов - здесь