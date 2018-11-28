Сантьяго Солари: "Реал" всегда будет фаворитом Лиги чемпионов"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари выразил радость по поводу победы над "Ромой" (2:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Это позволило мадридцам стать первыми в группе G.

– После поражения от "Эйбара" было важно сменить настроение, – цитирует A Bola Солари. – Мы все ощущали ответственность на себе. И сейчас команда довольна. В первом тайме мы дали "Роме" возможность, допустив ошибку. Этот эпизод мог изменить ход матча. Но во втором тайме мы были более точными. Наша команда всегда будет фаворитом Лиги чемпионов – такова ее история.