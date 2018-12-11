13:21 | Футбол — Лига чемпионов

Сантьяго Солари: "Реал" стремится выиграть все турниры"

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Главный тренер "Реала"  Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне. Перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА он подчеркнул, что все соревнования для команды важны.

– Важны и Лига чемпионов, и чемпионат Испании, – цитирует A Bola Солари. – У меня нет предпочтений. Я также хочу выиграть Кубок Испании и клубный чемпионат мира. Все турниры мотивируют нас. Тут нет никакого выбора. Мне нравятся все турниры. И мы должны стремиться к победе в каждом из них.

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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