Сантьяго Солари: "Реал" стремится выиграть все турниры"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отметил, что у него нет предпочтений в том, какой турнир выигрывать в нынешнем сезоне. Перед игрой 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА он подчеркнул, что все соревнования для команды важны.

– Важны и Лига чемпионов, и чемпионат Испании, – цитирует A Bola Солари. – У меня нет предпочтений. Я также хочу выиграть Кубок Испании и клубный чемпионат мира. Все турниры мотивируют нас. Тут нет никакого выбора. Мне нравятся все турниры. И мы должны стремиться к победе в каждом из них.