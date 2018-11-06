Сантьяго Солари: "Рад, что у меня есть шанс проявить себя в Лиге чемпионов"

Исполняющий обязанности главного тренера "Реала" Сантьяго Солари перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" заявил, что наслаждался участием в этом турнире, будучи игроком.

- Это соревнование тесно связано с историей нашего клуба, - приводит слова Солари AS. - Оно неотделимо от него. Мы чувствуем себя взволнованными, когда слышим гимн Лиги чемпионов. Фантастика, что я вернулся в этот турнир. Я очень рад, что получил шанс проявить себя в Лиге чемпионов. Я наслаждался этим турниром, будучи игроком.

Напомним, "Реал" уволил Хулена Лопетеги 29 октября после разгромного поражения от "Барселоны" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5). Солари, ранее возглавлявший "Кастилью", был назначен исполняющим обязанности наставника "королевского клуба".

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