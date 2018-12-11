13:50 | Футбол — Лига чемпионов

Сантьяго Солари о матче с ЦСКА: "Мы должны уважать себя и выигрывать"

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Главный тренер "Реала"  Сантьяго Солари - о матче с ЦСКА в Лиге чемпионов.

- Каждый матч для нас важен, мы должны уважать себя и выигрывать, уважать турниры, в которых участвуем, - цитируют тренера "РИА Новости. – Мы работаем интенсивно, чтобы подойти к встрече в отличной форме. Для меня все турниры важны, нам бы хотелось выигрывать во всех турнирах. Не могу выделить Лигу чемпионов. Да, и мы сейчас можем выигрывать все турниры, в которых участвуем. Конечно, сложно поддерживать высочайший уровень во всех играх, это большая нагрузка. Но это является для нас вызовом.

Матч "Реал" - ЦСКА состоится 13 декабря в Мадриде и начнется в 20.55 по московскому времени.

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Реал - ЦСКА

 

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https://rsport.ria.ru/20181211/1547798794.html

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