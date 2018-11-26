Сантьяго Солари – о допинг-пробах Серхио Рамоса: "На такие вопросы я не стану отвечать"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ромы" не стал комментировать информацию о положительных допинг-пробах защитника Серхио Рамоса, сообщает Mundo Deportivo.

– Положительная допинг-проба Рамоса? Есть некоторые вопросы, на которые я не могу отвечать, – цитирует Рамоса Mundo Deportivo. – Это связано с конфиденциальностью клуба. Понимаю интерес людей, но я просто обязан действовать подобным образом.

Мы должны играть с "Ромой" как обычно. Будет непросто, но в Лиге чемпионов редко бывает легко. Поражение в матче в чемпионате Испании с "Эйбаром" (0:3) потрясло нас, но это уже в прошлом. "Реал" проанализировал игру. Постараемся сосредоточиться на успешном выступлении в предстоящем матче.

Ранее сообщалось, что Рамос неоднократно нарушал антидопинговые правила в прошлом сезоне-2016/2017. Футболист принимал душ перед сдачей допинг-пробы после матча 32-го тура ла лиги против "Малаги" (3:2), несмотря на запрет допинг-офицера. Также 32-летний испанец принимал дексаметазон в преддверии матча финала Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1). Позже УЕФА и "Реал" выступили с официальными опровержениями этой информации.