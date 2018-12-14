15:35 | Футбол — Лига чемпионов

Сантьяго Солари: "Матч против "ЦСКА" был полезным"

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Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари прокомментировал домашнее поражение в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов от ЦСКА (0:3). 42-летний аргентинский специалист признался, что верит в свою команду и призвал бороться своих подопечных за победы во всех состязаниях.

– "Реал" все проанализировал, – приводит слова Солари AS. – Этот анализ останется c нами. Это был полезный матч, в котором можно было проанализовать много вещей. Это касается игроков, которые нуждались в отдыхе и тех, кому нужно было игровое время. "Сливочные" заняли первое место в группе, что было очень важно, и потребовало немалых усилий. Конечно, "Реал" хотел бы добиться победы.

Как мы можем не верить в Мадрид после 115 лет, 13 еврокубков, стольких трофеев и легенд? Мадрид выиграл три последние Лиги чемпионов, и клуб все еще борется за победу во всех турнирах, что требует больших усилий. Футбол – спорт, состоящий из взлетов и падений. Это история футбола. Но за свою долгую историю у "Реала" было гораздо больше взлетов, чем падений.

Реал – ЦСКА

 

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