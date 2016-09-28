Сантьяго Ариас: "Сила ПСВ в командном духе"

Защитник ПСВ Сантьяго Ариас в преддверии игры 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" отметил настрой своей команды. Матч на стадионе "Олимп-2" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.
"Мы уже сосредоточены на матче, команда едина. Сила ПСВ в командном духе. Вперед!" – написал на своей странице в твиттере Ариас.
Трансляция матча "Ростов" - ПСВ
Already focused for the match, the team is united! ⚽️ We zijn gefocust voor de wedstrijd. Onze teamspirit is onze kracht💪🏻 Kom op boys! #UCL pic.twitter.com/NkBOzhfaua– Santiago Arias (@santiagoarias13) 28 сентября 2016 г.