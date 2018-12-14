Сане стал лучшим игроком заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане стал лучшим игроком 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает официальный Твиттер еврокубкового состязания. 22-летний немец забил два гола в игре против "Хоффенхайма" (2:1).
Сане обогнал в голосовании форварда "ПСЖ" Неймара и нападающего "Янг Бойз" Гийома Оаро, а также защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона.
В текущем сезоне сыграл в 20 матчах за "Манчестер Сити", забил восемь голов и отдал шесть голевых передач.
🔥 Led Manchester City to Group F victory with two fine goals...#UCL Player of the Week = Leroy Sané! 👏👏👏 pic.twitter.com/5gFrQpgK4n– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 14 декабря 2018 г.
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