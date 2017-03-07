Санчес - в основе "Арсенала" на матч с "Баварией", Езил остался в запасе

"Арсенал" объявил состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Отметим, что с первых минут место в воротах займет Давид Оспина, пропустивший пять голов в первой встрече команд. Как и ожидалось, в запасе из-за простуды остался Месут Езил. Несмотря на сообщения о ссоре с партнерами по команде, в стартовом составе выйдет форвард Алексис Санчес.

Состав "Арсенала" выглядит следующим образом:

"Арсенал": Оспина, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмси, Джака, Уолкотт, Окслейд-Чемберлен, Уэлбек, Санчес

Запасные: Чех, Гиббс, Габриэл, Кокелен, Езил, Лукас, Жиру.