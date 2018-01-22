Санчес может сыграть за "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

УЕФА на своем официальном сайте сообщила, что нападающий Алексис Санчес, 22 января перешедший из "Арсенала" в "Манчестер Юнайтед", может сыграть за новый клуб в Лиге чемпионов. Отмечается, что "красные дьяволы" смогут заявить 29-летнего чилийца для участия в турнире, поскольку в этом сезоне он еще не играл в Лиге чемпионов ("канониры" выступают в Лиге Европы).

Выдержка из правил УЕФА о регистрации новых игроков в зимнее трансферное окно:

Пункт 44.01 Для участия во всех матчах турнира, начиная с 1/8 финала, клуб может зарегистрировать не больше трех новых игроков на оставшиеся игры в этом соревновании. Процедура регистрации должна быть завершена до 1 февраля 2018 года (24.00 по центрально-европейскому времени). Этот дедлайн не может быть изменен.

Пункт 44.02 Один из вышуказанной квоты в размере трех игроков, выходивший на поле в клубном турнире УЕФА на групповой стадии за другой клуб в этом сезоне, может быть зарегистрирован, если игрок не:

a. выступал в этом же турнире за другой клуб.

b. выступал за другой клуб, который также выступает в этом турнире.

Таким образом, если "МЮ" зарегистрирует Санчеса, чилиец сможет выйти на поле 21 февраля в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи". Ответная игра состоится в Англии 13 марта.