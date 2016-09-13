Самый дешевый билет на матчи ЦСКА в Лиге чемпионов на новом стадионе стоит 1000 рублей

ЦСКА на официальном сайте огласил стоимость билетов на домашние матчи Лиги чемпионов, который пройдут на новом стадионе. Самый дешевый билет на любой из матчей стоит 1000 рублей. На групповой стадии турнира красно-синие сыграют с "Тоттенхэмом", "Монако" и ПСВ​.

С 16 по 20 сентября билеты приобрести смогут только владельцы абонементов на матчи чемпионата России (при предъявлении абонемента), а с 21 по 25 сентября продажа пакетов билетов сразу на 3 матча будет открыта для всех желающих. Билеты на отдельные игры можно будет приобрести позже.