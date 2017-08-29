Самый дешевый билет на матч "Спартак" – "Марибор" стоит 1000 рублей

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о старте продаж билетов на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". Минимальная стоимость билета – 1 тысяча рублей, цена самого дорогого – 20 тысяч рублей.

Напомним, соперниками красно-белых в еврокубковом турнире станут "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор". Первый домашний матч "Спартака" состоится 26 сентября, соперником станет "Ливерпуль". 17 октября команда Массимо Карреры встретится с "Севильей", а 21 ноября – с "Марибором".

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