Самый дешевый билет на матч "Спартак" – "Марибор" стоит 1000 рублей

"Спартак" на своем официальном сайте объявил о старте продаж билетов на матч группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". Минимальная стоимость билета – 1 тысяча рублей, цена самого дорогого – 20 тысяч рублей.
Напомним, соперниками красно-белых в еврокубковом турнире станут "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор". Первый домашний матч "Спартака" состоится 26 сентября, соперником станет "Ливерпуль". 17 октября команда Массимо Карреры встретится с "Севильей", а 21 ноября – с "Марибором".
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⏪⏩Теперь можно приобрести и билеты на матч группового этапа #ЛигаЧемпионов сезона-2017/2018 #СпартакМарибор! 😊 Игра, напомним, состоится на @otkritiearena_official 21 ноября и начнется в 20:00. Продажа билетов будет проходить в пять этапов. Первый этап (с 29 августа по 11 сентября включительно) – онлайн-продажа на сайте tickets.spartak.com для болельщиков, купивших абонементы на матчи РОСГОССТРАХ Чемпионата России по футболу – 2017/2018. Подробнее об остальных этапах продаж и ценах на билеты - на spartak.com #Spartak #FCSpartak #Спартак #ФКСпартак #краснобелый
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-08-29-bilety_na_match_spartak__maribor/
Buga
shpasic 1500 - это на Севилью было. 17:55_______да все равно это дорого,за ворота-то.
17:59
shpasic
1500 - это на Севилью было.
17:55
Buga
В течение дня ценник упал на 500 рублей,видимо и в правду трансферов не будет)))
17:47