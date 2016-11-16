Самый дешевый билет на матч между "Ростовом" и "Баварией" стоит 2 тысячи рублей

Пресс-служба "Ростова" сообщила о том, что 17 ноября начнется продажа билетов на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". Самый дешевый билет на трибуны стоит 2 тысячи рублей, тогда как самый дорогой обойдется болельщикам в 10 тысяч.

Сообщается, что в целях борьбы с незаконной перепродажей билетов и предоставлением возможности всем болельщикам попасть на матч билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы каждый день продаж.