12:22 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Самый дешевый билет на матч между "Ростовом" и "Баварией" стоит 2 тысячи рублей

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Пресс-служба "Ростова" сообщила о том, что 17 ноября начнется продажа билетов на домашний матч группового турнира Лиги чемпионов против "Баварии". Самый дешевый билет на трибуны стоит 2 тысячи рублей, тогда как самый дорогой обойдется болельщикам в 10 тысяч.

Сообщается, что в целях борьбы с незаконной перепродажей билетов и предоставлением возможности всем болельщикам попасть на матч билеты будут выпускаться равными частями в разные секторы каждый день продаж.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/10593

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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poLLitruk

Да везет ростовчанам, у нас матч Зенит-Томь столько стоит.

13:35

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