Самюэль Юмтити: "Великие команды быстро поднимаются после падений"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити подчеркнул после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1), что никогда прежде не испытывал подобных чувств. Каталонцы вышли в четвертьфинал турнира после крупного поражения со счетом 0:4 в Париже.

– Я никогда ничего подобного не испытывал в жизни, – приводит официальный сайт УЕФА слова Юмтити. – Мы сделали то, что хотел от нас Луис Энрике. Когда мы выходим на поле с таким настроем, нам все по силам. "ПСЖ" позволил нам играть, и мы сделали это. Великие команды быстро встают после падений.