04:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Самюэль Юмтити: "Великие команды быстро поднимаются после падений"

0
0
0
0

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити подчеркнул после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (6:1), что никогда прежде не испытывал подобных чувств. Каталонцы вышли в четвертьфинал турнира после крупного поражения со счетом 0:4 в Париже.

– Я никогда ничего подобного не испытывал в жизни, – приводит официальный сайт УЕФА слова Юмтити. – Мы сделали то, что хотел от нас Луис Энрике. Когда мы выходим на поле с таким настроем, нам все по силам. "ПСЖ" позволил нам играть, и мы сделали это. Великие команды быстро встают после падений.

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать
0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ