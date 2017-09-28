Самюэль Юмтити: "Важная победа"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити назвал важной победу над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Три очка позволили каталонцам выйти в единоличные лидеры в своей группе.

"Важня победа в Лиге чемпионов", - написал Юмтити на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"