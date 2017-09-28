Самюэль Юмтити: "Важная победа"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити назвал важной победу над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Три очка позволили каталонцам выйти в единоличные лидеры в своей группе.
"Важня победа в Лиге чемпионов", - написал Юмтити на своей странице в Твиттере.
Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"
💪🏾⚽️– Samuel Umtiti (@samumtiti) 27 сентября 2017 г.
Une victoire importante à l'extérieur en @ChampionsLeague.
Una victoria clave fuera de casa en la Champions.#UCL #ForçaBarça pic.twitter.com/oqvKTD6Oy1