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02:51 | Футбол — Лига чемпионов

Самюэль Юмтити: "Важная победа"


Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити назвал важной победу над лиссабонским "Спортингом" в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0). Три очка позволили каталонцам выйти в единоличные лидеры в своей группе.

"Важня победа в Лиге чемпионов", - написал Юмтити на своей странице в Твиттере.

Трансляция матча "Спортинг" - "Барселона"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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