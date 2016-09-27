18:50 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Самолет ПСВ совершил вынужденную посадку в Варшаве при перелете в Ростов-на-Дону

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Самолет с игроками ПСВ на борту совершил вынужденную посадку в Варшаве для дозаправки во время перелета в Ростов-на-Дону, сообщает Telegraaf. В связи с этим голландская команда прилетела в Россию на два часа позже запланированного срока. Завтра ПСВ в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сыграет с "Ростовом".

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Голландцы перешли с травы на потребление авиационного топлива. Говорят, что с него круче улетаешь.

19:45

MAKKOR

Что за бред???????????? Они что на кукурузнике летели, что им не хватило топлива до Ростова

19:43

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