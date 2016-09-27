Самолет ПСВ совершил вынужденную посадку в Варшаве при перелете в Ростов-на-Дону

Самолет с игроками ПСВ на борту совершил вынужденную посадку в Варшаве для дозаправки во время перелета в Ростов-на-Дону, сообщает Telegraaf. В связи с этим голландская команда прилетела в Россию на два часа позже запланированного срока. Завтра ПСВ в рамках 2-го тура Лиги чемпионов сыграет с "Ростовом".