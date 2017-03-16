Самир Насри: "Если я скажу правду о Варди, это нельзя будет напечатать"

Полузащитник "Севильи" Самир Насри обвинил форварда "Лестера" Джейми Варди в некорректном поведении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Во втором тайме между футболистами произошла стычка. Обоим были показаны желтые карточки, причем для Насри она стала второй.
- Он мошенник. Если бы он был иностранным игроком, вы, английская пресса, тоже назвали бы его мошенником, - сказал Насри в интервью BBC. - Он хорошо это разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие. Он совершил фол, а затем толкнул меня. Я спросил: "Что ты делаешь?", в ответ на это он подошел и боднул меня.
Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию.
По информации французских СМИ, Варди по ходу игры неоднократно оскорблял семью Насри.
alex-ls
у Самира говорящая фамилия, он постоянно это подтверждает
11:30
ЗЮК
Санитар леса,валенок,угомонись.
11:21
Санитар леса
Все правильно сказал. Судья купился на провокацию отморозка.
11:02
Свинству Бой!
Тогда Насри!
10:49
mr.objectivity
Возможно, Варди просто немножко покаламбурил по поводу фамилии... В приличных изданиях ее тоже печатать нельзя
10:48