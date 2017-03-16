Самир Насри: "Если я скажу правду о Варди, это нельзя будет напечатать"

Полузащитник "Севильи" Самир Насри обвинил форварда "Лестера" Джейми Варди в некорректном поведении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Во втором тайме между футболистами произошла стычка. Обоим были показаны желтые карточки, причем для Насри она стала второй.

- Он мошенник. Если бы он был иностранным игроком, вы, английская пресса, тоже назвали бы его мошенником, - сказал Насри в интервью BBC. - Он хорошо это разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие. Он совершил фол, а затем толкнул меня. Я спросил: "Что ты делаешь?", в ответ на это он подошел и боднул меня.

Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию.

По информации французских СМИ, Варди по ходу игры неоднократно оскорблял семью Насри.