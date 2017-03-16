10:39 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Самир Насри: "Если я скажу правду о Варди, это нельзя будет напечатать"

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Полузащитник "Севильи" Самир Насри обвинил форварда "Лестера" Джейми Варди в некорректном поведении в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2). Во втором тайме между футболистами произошла стычка. Обоим были показаны желтые карточки, причем для Насри она стала второй.

- Он мошенник. Если бы он был иностранным игроком, вы, английская пресса, тоже назвали бы его мошенником, - сказал Насри в интервью BBC. - Он хорошо это разыграл. Я думал, что английские футболисты более жесткие. Он совершил фол, а затем толкнул меня. Я спросил: "Что ты делаешь?", в ответ на это он подошел и боднул меня.

Если я скажу всю правду, думаю, это нельзя будет напечатать. Я хотел поговорить с ним, но было слишком много камер, а я должен думать о следующем сезоне и не получить длительную дисквалификацию.

По информации французских СМИ, Варди по ходу игры неоднократно оскорблял семью Насри.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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alex-ls

у Самира говорящая фамилия, он постоянно это подтверждает

11:30

ЗЮК

Санитар леса,валенок,угомонись.

11:21

Санитар леса

Все правильно сказал. Судья купился на провокацию отморозка.

11:02

Свинству Бой!

Тогда Насри!

10:49

mr.objectivity

Возможно, Варди просто немножко покаламбурил по поводу фамилии... В приличных изданиях ее тоже печатать нельзя

10:48

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