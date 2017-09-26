Сами Хедира: "Завтра очень важная игра для "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира накануне матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" отметил важность встречи. Это будет первый домашний еврокубковый поединок для туринцев.
"Лига чемпионов возвращается в Турин. Очень важная игра для нас. Вперед, "Ювентус", - написал Хедира на своей странице в Твиттере.
.@ChampionsLeague is back at Torino 👌🏽🇮🇹⚽ Very important game for us. Andiamo @juventusfc! 💪🏽🏳🏴 #JuveOLY #UCL #SK6 pic.twitter.com/PjK3XAQnOY– Sami Khedira (@SamiKhedira) 26 сентября 2017 г.