Сами Хедира: "Завтра очень важная игра для "Ювентуса"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира накануне матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" отметил важность встречи. Это будет первый домашний еврокубковый поединок для туринцев.

"Лига чемпионов возвращается в Турин. Очень важная игра для нас. Вперед, "Ювентус", - написал Хедира на своей странице в Твиттере.