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18:56 | Футбол — Лига чемпионов

Сами Хедира: "Завтра очень важная игра для "Ювентуса"


Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира накануне матча 2-го группового турнира Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" отметил важность встречи. Это будет первый домашний еврокубковый поединок для туринцев.

"Лига чемпионов возвращается в Турин. Очень важная игра для нас. Вперед, "Ювентус", - написал Хедира на своей странице в Твиттере.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
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