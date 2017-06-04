Сами Хедира: "Ювентус" может с гордостью оглянуться на сезон"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира считает, что его команда может гордиться тем, как выступила в Лиге чемпионов. В финале туринцы проиграли "Реалу" со счетом 1:4.

– Это всех нас поразило, – написал в своем Инстаграме Хедира. – Мы хотели выиграть титул для "Ювентуса" и болельщиков. Мы выложились по полной. И можем с гордостью оглянуться на нашу кампанию. Мы почти идеально показали свой клуб в Европе, вывели "Ювентус" в большой финал. Поздравляю "Реал" и Зидана, всех моих друзей в Мадриде с победой.

Трансляция матча "Ювентус" - "Реал"