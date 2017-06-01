Сами Хедира: "Я хотел найти клуб, где меня ценили бы больше, чем в "Реале"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира объяснил, почему в свое время ушел из "Реала". В мадридском клубе немец провел пять лет.

– В "Реале" с тренерами у меня были хорошие отношения, – цитирует Kicker Хедиру. – Они на сто процентов справедливо ко мне относились, но публика меня не признавала. Я мог провести десяток хороших игр, и это воспринималось нормально. Но если в 11-м матче я был не так хорош, то сразу обрушивалась критика. Спустя пять лет я почувствовал, что нужно что-то менять. Мне хотелось играть на самом высоком уровне, но в другом месте, где мою игру ценили бы.

Финал Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом" состоится 3 июня. Начало встречи – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.