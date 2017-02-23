Сами Хедира: "Порту" приедет в Турин злым"

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира после победы над "Порту" в домашнем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) подчеркнул, что в футболе может произойти все что угодно. По словам немецкого хавбека, в ответной домашней встрече туринцам нужно действовать осторожно.

– Мы можем быть довольны, достигли хорошего результата, – приводит Football Italia слова Хедиры. – Но, честно говоря, после того, как "Порту" остался в меньшинстве в первом тайме, мы должны были побеждать.

Мы все 90 минут контролировали ход встречи и действовали терпеливо и получили хороший результат перед ответной встречей.

На таком уровне очень тяжело играть 11 на 10, потому что сложно сдвинуть вопрос с мертвой точки. Мы забили достаточно поздно, но ни на минуту не теряли контроль, забили в итоге дважды и не пропустили.

Противостояние еще не завершено. Этим результатом мы довольны, но через пару недель нужно будет действовать осторожно. "Порту" будет злым, ему нечего терять, соперник приедет в Турин за победой.

Знаем, что футбол – это сумасшествие, может произойти все что угодно, мы видели это накануне в Манчестере. Мы сфокусированы на серии А и ответной встрече с "Порту".