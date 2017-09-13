Самедов заменил Глушакова на 29-й минуте матча с "Марибором"

Александр Самедов заменил Дениса Глушакова на 29-й минуте матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Марибором", который проходит в Словении. Глушаков сам попросил замену, видимо, получив повреждение, которое не позволяло продолжить игру. Покидая поле, он пожал руку главному тренеру красно-белых Массимо Каррере. Твиттер "Спартака" пожелал капитану здоровья.
Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"
Вынужденная замена 😔Желаем нашему капитану здоровья!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 сентября 2017 г.
shpasic
видимо, вспомнил товарняк против Марибора за Локомотив. ведь бывших красно-зелёных не бывает.
22:38