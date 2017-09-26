Самедов - третья потеря "Спартака" в матче с "Ливерпулем"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не смог доиграть матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" в Москве. В начале компенсированного времени хавбек после попытки овладеть мячом остался лежать на газоне. По всей видимости, у Самедова – травма задней поверхности бедра.
Добавим, что к этому моменту во втором тайме главный тренер чемпионов России Массимо Каррера сделал две вынужденные замены. Сначала вместо травмированного вратаря Артема Реброва вышел Александр Селихов, а позже Ивелина Попова заменил Лоренсо Мельгарехо. Вместо Самедова на поле появился Педро Роша.
- Александр Самедов
- Артем Ребров
- Спартак (футбол)
- Ливерпуль
- Ивелин Попов
- Александр Селихов
- Лоренсо Мельгарехо
- Массимо Каррера
- Педро Роша
Kot, kotoryi
тряпками, тряпками!
23:49
freeman_2048
Вот что-то не понятно. То ли игроки не привыкли к нагрузкам и отсюда травмы, то ли надо гнать этого лыжника ссаными тряпками.
23:45
shpasic
самострелы.
23:42