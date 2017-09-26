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23:34 | Футбол — Лига чемпионов

Самедов - третья потеря "Спартака" в матче с "Ливерпулем"

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Полузащитник "Спартака" Александр Самедов не смог доиграть матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Ливерпулем" в Москве. В начале компенсированного времени хавбек после попытки овладеть мячом остался лежать на газоне. По всей видимости, у Самедова – травма задней поверхности бедра.

Добавим, что к этому моменту во втором тайме главный тренер чемпионов России Массимо Каррера сделал две вынужденные замены. Сначала вместо травмированного вратаря Артема Реброва вышел Александр Селихов, а позже Ивелина Попова заменил Лоренсо Мельгарехо. Вместо Самедова на поле появился Педро Роша.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 2-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Kot, kotoryi

тряпками, тряпками!

23:49

freeman_2048

Вот что-то не понятно. То ли игроки не привыкли к нагрузкам и отсюда травмы, то ли надо гнать этого лыжника ссаными тряпками.

23:45

shpasic

самострелы.

23:42