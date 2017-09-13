Самедов открыл счет в матче "Марибор" - "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов забил первый мяч в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". Хавбек отличился на 59-й минуте, успешно сыграв на добивании после удара из-за пределов штрафной в исполнении Фернанду.
Отметим, что Самедов появился на поле на 29-й минуте, заменив получившего травму Дениса Глушакова.
Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"
Г⚽⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fcsm_official #ЛигаЧемпионов. Группа E. 1-й тур. #МариборСпартак 0:1 59' Александр Самедов pic.twitter.com/e3hsmyElTY– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 13 сентября 2017 г.