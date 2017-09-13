Самедов открыл счет в матче "Марибор" - "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов забил первый мяч в игре группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора". Хавбек отличился на 59-й минуте, успешно сыграв на добивании после удара из-за пределов штрафной в исполнении Фернанду.

Отметим, что Самедов появился на поле на 29-й минуте, заменив получившего травму Дениса Глушакова.

Трансляция матча "Марибор" – "Спартак"