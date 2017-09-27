Сальваторе Боккетти: "Каррера перед матчем с "Ливерпулем" сказал: "Уже надоело пропускать в конце"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что команда добилась хорошего результата. По его словам, красно-белые довольны, что смогли не пропустить в конце поединка.

- На последних минутах мы слишком часто пропускали в предыдущих матчах, поэтому хорошо, что сегодня удалось отстоять итоговый счет, - заявил Боккетти. - Матч получился очень тяжелым, все знают уровень "Ливерпуля". Но думаю, мы добились хорошего результата. Каррера говорил: "Самое главное – концентрация на последних минутах, уже надоело пропускать в заключительном отрезке".

- Удалось быстро привыкнуть к новому сочетанию защитников?

- Думаю, да. Мы ведь немало времени уже играем вместе. Думаю, вся оборона сыграла хорошо.

- Силы-то остались после такого матча?

- Немного. Все мышцы болят, если честно. Но это нормально. Особенно когда матчи через два дня на третий.

- Каррера просил играть против какого-то футболиста "Ливерпуля" персонально?

- Нет. Он сказал, что главное – закрыть зоны и держать максимальную концентрацию. Думаю, нам это удалось.

- Но проблемы у "Спартака" все-таки появлялись...

- Невозможно обходиться без моментов у своих ворот, когда играешь против таких соперников, как "Ливерпуль". Однако в целом, повторю, мы провели более-менее хороший матч. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча "Спартак" - "Ливерпуль"