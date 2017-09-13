Салихамиджич раскритиковал Рибери из-за того, что он швырнул футболку после замены

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич после матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Андерлехта" (3:0) остался недоволен действиями полузащитника Франка Рибери. 34-летний француз на 78-й минуте был заменен на Томаса Мюллера. После того, как игрок покинул поле, он снял с себя футболку и швырнул ее со злости в скамейку запасных.

- Всем известно, что футболист бывает недоволен, когда его меняют, - цитирует Sport1.de Салихамиджича. - Но в распоряжении тренера есть большой выбор. Он хочет, чтобы все подопечные были удовлетворены и были в хорошей форме. Решение тренера нужно принимать. Такого не должно происходить.