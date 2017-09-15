Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах назван по итогам голосования среди болельщиков лучшим игроком 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА. "Красные" сыграли вничью с "Севильей" (2:2). На счету египтянина один гол.
На звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов также претендовали нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Неймар ("ПСЖ"). Португалец в матче против АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Месси также забил два гола в игре с "Ювентусом"(3:0). На счету Неймара гол и передача во встрече с "Селтиком" (5:0).
Также за награду боролись Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Тайсон ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Хамес Родригес ("Бавария").
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Ливерпуль
- Севилья
- Селтик
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- АПОЭЛ
- Мохамед Салах
shpasic
лучший игрок недели ЛЧ - это Денис Глушаков!
14:31
geoserge
???? Салаху хакеры накрутили голоса?
14:00